Emirates приостанавливает полеты над Синаем из-за крушения A321

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Emirates вслед за Lufthanza и Air France приняла решение приостановить полеты над Синайским полуостровом в связи с крушением российского лайнера A321, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.
"Emirates в настоящее время будет избегать полетов над Синайским полуостровом, пока не появится дополнительная информация. Мы следим за развитием событий", - цитирует представителя компании агентство Франс пресс.
Египетское отделение экстремистского движения "Исламское государство" взяло на себя ответственность за крушение российского самолета, однако, как говорят представители властей Египта и России, пока нет никаких оснований утверждать, что он был сбит.
Lufthanza и Air France также объяснили свое решение временно не летать над Синаем мерой предосторожности, которую необходимо принять, пока ситуация не прояснится.
Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 в Санкт-Петербург, вылетел из египетского Шарм-эш-Шейха в субботу в 6:51 по местному времени. Связь с ним пропала через 23 минуты после вылета.
На борту находились 224 человека, включая семерых членов экипажа. По первоначальным данным египетских спасателей, выживших на месте крушения самолета не обнаружено.
News DepartmentАвтор новости
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