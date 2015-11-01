Emirates приостанавливает полеты над Синаем из-за крушения A321

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Emirates вслед за Lufthanza и Air France приняла решение приостановить полеты над Синайским полуостровом в связи с крушением российского лайнера A321, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Emirates в настоящее время будет избегать полетов над Синайским полуостровом, пока не появится дополнительная информация. Мы следим за развитием событий", - цитирует представителя компании агентство Франс пресс.

Египетское отделение экстремистского движения "Исламское государство" взяло на себя ответственность за крушение российского самолета, однако, как говорят представители властей Египта и России, пока нет никаких оснований утверждать, что он был сбит.

Lufthanza и Air France также объяснили свое решение временно не летать над Синаем мерой предосторожности, которую необходимо принять, пока ситуация не прояснится.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 в Санкт-Петербург, вылетел из египетского Шарм-эш-Шейха в субботу в 6:51 по местному времени. Связь с ним пропала через 23 минуты после вылета.

На борту находились 224 человека, включая семерых членов экипажа. По первоначальным данным египетских спасателей, выживших на месте крушения самолета не обнаружено.