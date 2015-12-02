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    Эмблемой саммита НАТО в Варшаве стала русалка с мечом

    «Точно так же, как это сегодня делает НАТО, защищая поляков и всех людей в странах альянса»

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД 28 стран НАТО представили эмблему саммита в Варшаве, который запланирован на июль следующего года, передает «Интерфакс».

    На торжественном открытии эмблемы в виде стилизованной русалки с мечом присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг и польский министр иностранных дел Витольд Ващжуковски.

    «Точно так же, как это сегодня делает НАТО, защищая поляков и всех людей в странах альянса», — прокомментировал Столтенберг изображение на эмблеме, выполненной в цветах в цветах польского флага.

    Ващжуковски отметил, что саммит пройдет в городе, который дал имя Организации Варшавского договора — военного союза европейских социалистических государств, созданного в противовес НАТО.

    Ранее сообщалось, что НАТО приняло стратегию борьбы с гибридными угрозами. По словам Столенберга, гибридные атаки против стран НАТО повлекут военный ответ.

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