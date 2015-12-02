Эмблемой саммита НАТО в Варшаве стала русалка с мечом

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД 28 стран НАТО представили эмблему саммита в Варшаве, который запланирован на июль следующего года, передает «Интерфакс».

На торжественном открытии эмблемы в виде стилизованной русалки с мечом присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг и польский министр иностранных дел Витольд Ващжуковски.

«Точно так же, как это сегодня делает НАТО, защищая поляков и всех людей в странах альянса», — прокомментировал Столтенберг изображение на эмблеме, выполненной в цветах в цветах польского флага.

Ващжуковски отметил, что саммит пройдет в городе, который дал имя Организации Варшавского договора — военного союза европейских социалистических государств, созданного в противовес НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО приняло стратегию борьбы с гибридными угрозами. По словам Столенберга, гибридные атаки против стран НАТО повлекут военный ответ.