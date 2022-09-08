Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Королева Великобритании Елизавета II находится под медицинским наблюдением в замке Балморал.

Королева Великобритании Елизавета II находится под медицинским наблюдением в замке Балморал.

Как передает Report, об этом сообщили британские СМИ.

"Врачи выразили беспокойство относительно состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Сейчас она Это резиденция английской королевской семьи в Шотландии. К ней направились принц Чарльз и принц Уильям", - сообщили СМИ.

Телерадиокорпорация BBC изменила сетку вещания, прервал запланированное вещание новостной программой, в которой рассказал о состоянии здоровья королевы.