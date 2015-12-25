Елизавета II призвала в рождественском послании к благодарности и любви к ближнему

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II выступила с рождественским посланием, в котором призвала своих подданных к благодарности и любви к ближнему, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Видеозапись обращения монарха, записанного в Букингемском дворце, была показано в пятницу по национальному телевидению. "Это правда, - заметила королева, - что миру пришлось противостоять мрачным моментам в этом году, но в Евангелии от Иоанна есть строка о большой надежде, которую часто цитируют во время рождественских песнопений: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Одно из оснований для благодарности этим летом явилось празднование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В День победы над Японией мы воздали честь остающимся в живых ветеранам этого жестокого конфликта на Дальнем Востоке, также как и вспомнили о тысячах, которые не вернулись". Елизавета II отметила, что "для Иосифа и Марии условия, в которым родился Иисус - в хлеву - были далеки от идеальных, однако худшее ждало их впереди, когда семья была вынуждена покинуть страну". "Неудивительно, - добавила она, - что такая человеческая история до сих пор заинтересовывает и продолжает воодушевлять всех нас, кто является христианами, по всему миру".

Королева напомнила, что Иисус, "несмотря на то, что его согнали с места и преследовали всю его короткую жизнь", провозглашал "неизменную истину не о мести или насилии, а просто о том, что нам следует любить друг друга".

Глава британской короны также напомнила, что к популяризации рождественских елок были причастны ее предки - королева Виктория и принц Альберт, по примеру которых многие британцы также стали использовать этот праздничный символ.

"Когда мы собираемся вокруг рождественской елки, то получаем возможность подумать о наступающем годе - лично я предвкушаю напряженный 2016 год, хотя меня предупредили о том, что мне могут пропеть здравицу в честь дня рождения не раз и не два", - напомнила королева о своем предстоящем 90-летнем юбилее.