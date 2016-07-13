Елизавета II приняла отставку Дэвида Кэмерона - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла отставку Дэвида Кэмерона с поста премьер-министра.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это подтвердил представитель Букингемского дворца.

Прибытие премьера во дворец и появление семьи Кэмеронов в дверях Букингемского дворца после аудиенции у королевы транслируют британские телеканалы.

Вслед за Кэмероном в Букингемский дворец приедет новый лидер Консервативной партии Тереза Мэй, которую королева официально попросит сформировать Кабинет министров. Из Букингемского дворца Мэй приедет также на Даунинг-стрит, где состоится передача ключей от резиденции и ядерного чемоданчика. Уже вечером Мэй, по всей видимости, назовет имена своих основных министров.

Мэй станет 13-м премьером королевы Елизаветы Второй. Первым был сэр Уинстон Черчилль.

***19:50

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в Букингемский дворец, чтобы официально попросить королеву Елизавету Вторую принять его отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, прибытие Кэмерона во дворец транслируется в прямом эфире британскими телеканалами.

Вслед за Кэмероном в Букингемский дворец приедет новый лидер Консервативной партии Тереза Мэй, которую королева официально попросит сформировать Кабинет министров.