​Елизавета II недовольна решением принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II испытывает большое разочарование, узнав о решении своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источники в Букингемском дворце.

По данным инсайдеров, герцог и герцогиня не посоветовались с семьёй, прежде чем объявить в соцсети о своём решении жить на две страны - Англию и Соединённые Штаты - и работать, чтобы стать материально независимыми. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских "найти иной подход", дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время, пишет Times.

Издание отмечает, что решение принца Гарри и Меган Маркл жить в двух странах не имеет прецедентов в монаршей семье, так как её члены обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях.