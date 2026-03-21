    • 21 марта, 2026
    • 06:37
    Элиф Эральп: 7 октября - переломный момент для многих евреев во всем мире

    Резолюция Берлинской Левой партии о сионизме в Нижней Саксонии в Германии, подвергающаяся критике как внутри партии, так и за ее пределами, в частности, за резкие обвинения в адрес Израиля и его реакцию на теракт ХАМАС 7 октября, является односторонней и умалчивает о массовом убийстве, совершенном со стороны ХАМАС 7 октября, которое представляет собой переломный момент, особенно для многих евреев во всем мире.

    Как передает Report, об этом заявила ведущий кандидат от немецкой Левой партии на выборах в Берлинскую палату представителей в текущем году и, следовательно, кандидатом на пост мэра Берлина Элиф Эральп, отвечая на вопрос газеты Berliner Zeitung.

    В интервью Эральп отвергла идею о фундаментальном конфликте между израильтянами и палестинцами, подчеркнув двойственную политическую перспективу.

    "Для меня право еврейского народа на самоопределение не подлежит обсуждению. В то же время право палестинцев на самоопределение, жизнь в безопасности, мире и без оккупации также не подлежит обсуждению", - отметила политик, добавив, что выступает за признание Палестинского государства.

