Элен де Лозен: Новогоднее обращение Макрона вызвало раздражение у французов

В 2024 году Франция переживала политическую анархию, а новогоднее обращение Эмманюэля Макрона вызвало очередную волну недовольства.

В 2024 году Франция переживала политическую анархию, а новогоднее обращение президента Эмманюэля Макрона вызвало очередную волну недовольства граждан.

Как передает Report, об этом написала французская журналистка Элен де Лозен в журнале The European Conservative.

По ее мнению, Макрон, наплевав на свою ответственность за политический разлад в стране, пообещал больше и "напрямую" советоваться с французским народом. Впрочем, конкретные планы остались неясными, что вызвало недовольство и раздражение, отмечает де Лозен.

"Левые подвергли речь президента резкой критике, назвав ее неуместной, авторитарной и высокомерной. Члены крайне левой партии La France Insoumise вновь призвали Макрона уйти в отставку. Правые, партия "Национальное объединение" (RN), осуждали эгоцентричного главу государства, погруженного в атмосферу окончания правления", - написала она, отметив, что несмотря на сомнения со стороны лидера партии RN Мари Ле Пен о возможности проведения референдума в 2025 году, поводов для этого остается множество.

Автор отмечает, что показатели аудитории новогоднего обращения у президента Франции в этом году упали еще сильнее. В этом году его обращение смотрело всего 9,7 млн человек, что на полмиллиона меньше, чем в прошлом году.

Де Лозен отметила, что обычно обращения президента носят аполитичный характер, однако в этот раз, избежать обсуждения его политических неудач не было возможным. "Макрон не смог избежать политических оценок, учитывая широкое распространение недовольства после неожиданного роспуска Национального собрания в июне 2024 года, ввергшего страну в хаос. Он признал, что роспуск принес больше политических разногласий, чем решений для французского народа. Неуклюже пытаясь оправдаться, Макрон заявил, что хотел "вернуть право голоса избирателям", но был вынужден, наконец, открыто признать, что ему это не удалось", - отметила она в своем материале.

По ее мнению, скрытое и незаметное "покаяние" французского президента было недолгим: "Остальная часть его речи характеризовалась стремлением показать, что он по-прежнему хозяин положения и, несмотря на видимость, по-прежнему полностью контролирует рычаги власти. В волюнтаристском порыве, используя величественное "мы", которое звучит несколько фальшиво из уст человека, не имеющего большинства и чья партия находится в меньшинстве в правительстве, действующем с декабря, он заявил, что намерен "продолжать принимать решения".

Подводя итог, де Лозен отмечает, что "Макрон никогда не выполняет свои громкие обещания", и продвигая идеи проведения референдума не планирует его проводить. Она сравнивает президента Макрона с Шарлем де Голлем, который проведя референдум не побоялся взять ответственность и уйти в отставку.

"В конце концов, сам де Голль проиграл референдум в 1969 году и сразу после этого ушел в отставку. Мы можем с полным основанием полагать, что Эмманюэль Макрон не пойдет по его стопам", - указала она.