Город Эль-Багдади освобожден от боевиков "Исламского государства"

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Иракские силы безопасности отбили город Эль-Багдади у боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Эль-Багдади, расположенный к востоку от города Рамади, административной столицы западной провинции Анбар, был захвачен в минувший четверг.

"Город был освобожден в результате операции, проведенной совместно силам безопасности, армией и ополченцами суннитских племен. Погибли несколько террористов ИГ", - утверждает вице-губернатор провинции Анбар по вопросам безопасности Азиз Халиф ат-Тармуз.

Операция по освобождению Эль-Багдади началась в утром 14 февраля в ответ на попытку экстремистов атаковать иракскую авиабазу "Айн Эль-Асад", находящуюся поблизости. На авиабазе размещены более 300 морских пехотинцев США.