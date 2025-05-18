О нас

Экзитпол: Во втором туре президентских выборов в Румынии побеждает Никушор Дан

Экзитпол: Во втором туре президентских выборов в Румынии побеждает Никушор Дан Проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии.
Другие страны
18 мая 2025 г. 23:08
Экзитпол: Во втором туре президентских выборов в Румынии побеждает Никушор Дан

Проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра городской и региональной социологии (CURS).

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион получает 45,9% голосов.

По данным другого экзитпола, проведенного Группой социально-поведенческих исследований Avangarde, Дан получает 54,9% голосов, а Симион - 45,1%.

Явка составила 64,39% зарегистрированных избирателей.

"Сегодняшние выборы выиграло сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии, - заявил Дан после того, как стали известны результаты экзитполов. - Это сообщество, которое хочет функциональных государственных учреждений, сокращения коррупции, процветающей экономической среды для румын, общества диалога, а не ненависти".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Exit-poll”: Rumıniyada prezident seçkilərinin ikinci turunda Nikuşor Dan qalib gəlib

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi