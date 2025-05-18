Экзитпол: Во втором туре президентских выборов в Румынии побеждает Никушор Дан

Проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии.

Проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра городской и региональной социологии (CURS).

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион получает 45,9% голосов.

По данным другого экзитпола, проведенного Группой социально-поведенческих исследований Avangarde, Дан получает 54,9% голосов, а Симион - 45,1%.

Явка составила 64,39% зарегистрированных избирателей.

"Сегодняшние выборы выиграло сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии, - заявил Дан после того, как стали известны результаты экзитполов. - Это сообщество, которое хочет функциональных государственных учреждений, сокращения коррупции, процветающей экономической среды для румын, общества диалога, а не ненависти".