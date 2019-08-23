​Эквадор предложил помощь Бразилии в тушении пожаров в Амазонии

Президент Эквадора Ленин Морено предложил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом эквадорский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

"В ходе (телефонного) разговора с Жаиром Болсонару предложил (предоставить) самолет, который доставит (в Бразилию) три бригады эквадорских специалистов в области лесных пожаров и природоохранных расследований, которые помогут облегчить трагедию в амазонском лесу", - говорится в публикации. По словам Морено, действующая в Эквадоре система управления чрезвычайными ситуациями позволяет успешно бороться с лесными пожарами и спасать представителей местной фауны. "Легкие планеты нуждаются в нас!" - подытожил президент Эквадора.