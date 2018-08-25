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    Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльцев

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для граждан Венесуэлы, которые смогут попасть из Колумбии в Перу.

    Как передает Report, автобусы с беженцами отправляются на юг к Перу из города Тулькан на севере Эквадора.

    Всего Эквадор отправит 36 автобусов к границе с Перу.

    В настоящее время Эквадор и Перу ужесточают миграционную политику в отношении Венесуэлы: для приезда в эти страны венесуэльцам потребуются действующие заграничные паспорта. Ранее для этого было достаточно ID-карт.

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