Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльцев

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для граждан Венесуэлы, которые смогут попасть из Колумбии в Перу.

Как передает Report, автобусы с беженцами отправляются на юг к Перу из города Тулькан на севере Эквадора.

Всего Эквадор отправит 36 автобусов к границе с Перу.

В настоящее время Эквадор и Перу ужесточают миграционную политику в отношении Венесуэлы: для приезда в эти страны венесуэльцам потребуются действующие заграничные паспорта. Ранее для этого было достаточно ID-карт.