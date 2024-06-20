Эквадор остался без света

В Эквадоре из-за аварии полностью прекращено энергоснабжение по всей стране.

В Эквадоре из-за аварии полностью прекращено энергоснабжение по всей стране.

Как передает Report , об этом сообщил министр общественных работ республики Роберто Луке в соцсети X.

"Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (национальный оператор - ред.), говорит о сбое на линии электропередачи, что привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует.

Мы концентрируем все свои усилия на скорейшем решении проблемы", - написал чиновник в своем блоге.

По информации местных СМИ, на улицах городов отключились светофоры, телефонная связь работает с перебоями.