Эквадор остался без света

В Эквадоре из-за аварии полностью прекращено энергоснабжение по всей стране.
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"Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (национальный оператор - ред.), говорит о сбое на линии электропередачи, что привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует.
Мы концентрируем все свои усилия на скорейшем решении проблемы", - написал чиновник в своем блоге.
По информации местных СМИ, на улицах городов отключились светофоры, телефонная связь работает с перебоями.