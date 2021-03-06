Экспресс-тесты на коронавирус в магазинах ФРГ раскупили за несколько минут

Каждому клиенту разрешается приобрести лишь один пакет, в который входят пять тестов

Продажа экспресс-тестов на коронавирус стартовала в субботу в продовольственных магазинах в Германии, их раскупили в течение всего лишь нескольких минут.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

"Тесты стали продавать на кассах, в частности, в магазинах торговой сети Aldi. Каждому клиенту разрешается приобрести лишь один пакет, в который входят пять тестов. В Берлине перед магазинами Aldi в районах Лихтенберг и Фридрихсхайн образовались очереди уже с 07:00. Причем все тесты раскупили буквально за пять минут", - отметила газета.

Наряду с Aldi продавать экспресс-тесты в субботу начала и сеть Lidl. Правда, компания решила начать с онлайн-продаж. Из-за огромного числа желающих их приобрести сайт Lidl даже на какое-то время перестал работать.

Правительство ФРГ считает продажу экспресс-тестов одним из условий постепенного ослабления действующих карантинных мер.