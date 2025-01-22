Экспорт вооружений ФРГ в 2024 году достиг рекордных €13,3 млрд

Правительство Германии в 2024 году одобрило поставки вооружений на рекордные €13,33 млрд.

Правительство Германии в 2024 году одобрило поставки вооружений на рекордные €13,33 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

Более половины этой суммы - €8,15 млрд - было направлено Украине. В 2023 году объем военного экспорта ФРГ достиг отметки в €12,13 млрд, превысив показатель предыдущего года почти на 10%, следует из ответа Минэкономики ФРГ на запрос депутата Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен.

Доля боевого оружия составила 61%. Второй по значимости страной-получателем после Украины стал Сингапур с €1,21 млрд. Далее следуют Алжир (€558,7 млн), США (€319,9 млн) и Турция (€230,8 млн).

В последние годы Германия резко сократила весь экспорт оружия в Турцию. Сейчас он достиг почти €231 млн, вернувшись к самому высокому уровню с 2006 года. Израиль также вошел в десятку важнейших стран-получателей в 2024 году. Однако объем экспорта сократился вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил €161,1 млн.

Сама Дагделен резко раскритиковала увеличение общего объема поставок вооружений. "СДПГ и "зеленые", экспортирующие оружие на новом рекордном уровне, разжигают войны по всему миру", - заявила она. "Под предлогом того, что речь идет только об Украине, правительство ФРГ пытается обмануть общественность относительно этого исторического скандала", - резюмировала политик.