Экспорт оружия из Германии сокращается третий год подряд

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году правительство Германии одобрило почти в четыре раза меньше поставок вооружений, чем годом ранее. Более половины общего объема пришлось на не входящие в ЕС и НАТО страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutche Welle, это следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата от партии "Союз-90"/"зеленые" Омида Нурипура (Omid Nouripour).

Согласно нему, по сравнению с 2017 годом, общая стоимость экспорта немецких вооружений снизилась с 6,2 млрд евро до 4,8 млрд евро, то есть на 22,7 процента.

Число разрешений, выданных правительством ФРГ на экспорт вооружений, падает третий год подряд - после того, как в 2015 году объем оборонного экспорта достиг рекордного показателя 7,86 млрд евро.

При этом экспорт вооружений в не входящие в Евросоюз и НАТО страны, который вызывает больше всего критики, снизился по сравнению с 2017 годом почти на треть (32,8%). Тем не менее на эти государства в 2018 году пришлось больше половины (52%) общего числа разрешений на оборонные поставки, что в то же время стало рекордным снижением с 2011 года.