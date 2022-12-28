Экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия

Экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое - достигнув самого низкого уровня с начала XXI века. После военных действий в Украине значительно снизился поток газа в Европу.

Экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое - достигнув самого низкого уровня с начала XXI века. После военных действий в Украине значительно снизился поток газа в Европу.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В текущем году российский газовый гигант отправил 100,9 миллиарда кубометров топлива в страны за пределами бывшего Советского Союза. Это на 46% меньше, чем было в 2021 году.

Из-за введенных ЕС санкций в течение нескольких месяцев поставки компании значительно сократились. В начале этого года ряд европейских стран был полностью отключен от российского газа из-за отказа платить за поставки в рублях. К тому же почти все основные маршруты трубопроводов, которые поставляют российский газ, были определенным образом скомпрометированы.

Сейчас российский газ в Европу поступает только через один из пунктов трансграничной границы России с Украиной и одну нить газопровода "Турецкий поток" через Турцию в Венгрию и Сербию.