​Эксперты: Потери России от обвала цены на нефть и санкций составили 600 млрд. долларов США

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Финансовые санкции и резкое падение цен на нефть привели к потере Россией порядка 600 млрд. долларов США за период с 2014 по 2017 годы, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным Евсея Гурвича и Ильи Прилепского из Экономической экспертной группы, потери от санкций составят около 170 млрд. долларов США, недополученные доходы от экспорта нефти и газа - еще 400 млрд. долларов США.

Потери капитала рассчитывались при цене нефти в 50 долларов США за баррель, а экспортные доходы - при той же цене в сравнении с показателем в 100 долларов США за баррель. Сокращение валового притока капитала экономисты оценили в 280 млрд. долларов США за 3,5 года, из них 85 млрд. долларов США - прямые инвестиции.

По мнению экспертов, уменьшение прямых инвестиций из-за рубежа, сокращение возможности займов и притока капитала на рынок госдолга увеличивают эффект от финансовых санкций приблизительно в три раза.

Гурвич отмечает, что падение нефти и санкции не только суммируются, но и усиливают друг друга. Согласно его расчетам, потери роста экономики за четыре года составят 8,4%, или 2,1% в год.