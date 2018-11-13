Эксперты обнаружили у КНДР секретные ракетные базы

© Reuters

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ У Северной Кореи имеются от 13 до 20 секретных военных баз, на которых могут скрываться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

Как передает Report со ссылкой на DW, к такому выводу пришли авторы исследования Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным исследователей в США, одна из баз находится лишь в 135 км от столицы Южной Кореи, Сеула.

Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.