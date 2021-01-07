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Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу

Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу Попытки импичмента действующему президенту США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут к еще большей дестабилизации ситуации в стране.
Другие страны
7 января 2021 г. 08:33
Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
Дональд Трамп

Попытки импичмента действующему президенту США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут к еще большей дестабилизации ситуации в стране.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен.

"Самым быстрым способом будет статья 25 (поправка - ред.) к конституции. Но я не считаю это актуальным. Если конгресс попытается сделать то же самое, они, вероятно, станут свидетелями еще более массового ответа, чем то, что случилось сегодня. Если они хотят ввергнуть страну в полную революцию, тогда продолжайте и попробуйте отстранить президента Трампа от должности", - сообщил Расмуссен.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что некоторые члены кабинета Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти. Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать поправку, чтобы отстранить Трампа.

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