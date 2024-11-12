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Эксперт: Китай вновь становится главным экономическим партнером Казахстана

Эксперт: Китай вновь становится главным экономическим партнером Казахстана После начала российско-украинского военного конфликта Китай стал основным импортером Казахстана.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 12:33
Эксперт: Китай вновь становится главным экономическим партнером Казахстана

После начала российско-украинского военного конфликта Китай стал основным импортером Казахстана.

Об заявил Report казахстанский эксперт по нефтегазовым проектам Каспийского региона Нурлан Жумагулов.

Он напомнил, что неделю назад в Китае были подписаны 8 коммерческих соглашений на 2,5 млрд долларов, львиная доля которых приходится на проекты с крупнейшей сталелитейной и горнодобывающей компанией Qarmet.

"Помимо этого, Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" обсуждают с SANY Group строительство завода по ветрокомпонентам (гондол, ступиц, башен и других ключевых элементов). Запуск планируется к началу 2026 года с созданием до 490 новых рабочих мест", - сказал Жумагулов.

Он также подчеркнул, что китайские компании активно изучают развитие углехимии в Казахстане и итогом этого сотрудничества может стать производство синтетического топлива.

"А угля у нас хватит еще на 440 лет (при текущем объеме производства)", - добавил Жумагулов.

Он напомнил, что несколько лет назад страну охватили антикитайские настроения, проводились митинги в знак протеста против релокации/строительства 51 китайского завода в Казахстане. "В итоге, большинство этих проектов свернулось. А ведь это новые рабочие места, налоги. Надеюсь, антикитайские настроения остались в прошлом", - резюмировал эксперт.

АО "Qarmet" – старейшая казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая крупнейшим сталелитейным предприятием - Карагандинским металлургическим комбинатом (город Темиртау). АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"- казахстанский инвестиционный холдинг, созданный в 2008 году для повышения национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации экономики.

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