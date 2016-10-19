Экс-спикер парламента Бразилии арестован

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Экс-спикер парламента Бразилии Эдуарду Кунья был арестован в столице страны Бразилиа по делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo.

В ближайшее время он будет переведен в тюрьму города Куритиба (штат Парана).

14 октября экс-спикеру предъявили обвинения в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, он получил взятку в размере 2,4 млн реалов ($750 тыс.) от государственной нефтегазовой компании Petrobras за помощь в заключении контрактов в Республике Бенин, а затем использовал банковские счета в Швейцарии для отмывания этих средств