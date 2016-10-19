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    Экс-спикер парламента Бразилии арестован

    Экс-спикеру предъявили обвинения в коррупции и отмывании денег

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Экс-спикер парламента Бразилии Эдуарду Кунья был арестован в столице страны Бразилиа по делу о коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo. 

    В ближайшее время он будет переведен в тюрьму города Куритиба (штат Парана).

    14 октября экс-спикеру предъявили обвинения в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, он получил взятку в размере 2,4 млн реалов ($750 тыс.) от государственной нефтегазовой компании Petrobras за помощь в заключении контрактов в Республике Бенин, а затем использовал банковские счета в Швейцарии для отмывания этих средств

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