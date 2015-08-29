Экс-советник Шредера: США могли нанести ядерный удар по Афганистану после 11 сентября

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ После терактов 11 сентября 2001 года США рассматривали любые возможности для ответного удара по Афганистану вплоть до использования ядерного оружия. Об этом заявил в опубликованном в субботу в немецком еженедельнике Der Spiegel интервью советник бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Михаэль Штайнер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы думали, что реакция американцев, которые были в таком шоке, будет чрезмерной", - указал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, были ли связаны опасения официального Берлина с возможным ядерным ударом Вашингтона по Афганистану, Штайнер пояснил: "Американцы тогда сказали, что они рассматривают все возможности. Когда я несколько дней спустя встретился с Кондолизой Райс (занимала на тот момент пост советника по безопасности президента Джорджа Буша-младшего - прим. корр.) в Белом доме, я заметил, что это были не просто слова, а нечто большее".

"Они действительно проигрывали все сценарии. Были подготовлены документы", - отметил экс-советник Шредера.