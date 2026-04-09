    Экс-сотрудника Командования спецопераций США арестовали за слив данных СМИ

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 02:23
    Экс-сотрудника Командования спецопераций США арестовали за слив данных СМИ

    Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США по подозрению в передаче секретной информации СМИ.

    Как передает Report, об этом в соцсети сообщил директор Бюро Каш Патель.

    "ФБР и наши партнеры по обвинению в передаче секретной информации представителю СМИ арестовали бывшего сотрудника SOCOM (Объединенное командование специальных операций США - ред.), оказывавшего поддержку нашим высокопоставленным военнослужащим", - указал Патель.

    Он отметил, что операция проводилась при взаимодействии Отдела контрразведки и шпионажа ФБР с Министерством юстиции.

    "Пусть это послужит предупреждением для всех потенциальных информаторов: мы занимаемся такими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто пытается предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности", - написал глава ФБР.

    Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что власти потребуют от СМИ раскрыть источник информации о поисках сбитого в Иране американского летчика, при этом американский лидер не уточнил, о каком издании идет речь.

    О сбитом истребителе и спасательной операции сообщали американские Axios, The Washington Post, The New York Times и Reuters, а также израильский N12. Трамп пояснил, что распространение подобной информации могло угрожать летчику, который некоторое время скрывался от иранских военнослужащих.

