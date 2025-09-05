Экс-сотрудника Госдепа приговорили к четырем годам тюрьмы за передачу данных КНР

Суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Государственного департамента США к четырем годам тюрьмы за сбор и передачу секретной информации разведывательным службам Китая.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в материалах суда.

Как установило следствие, 42-летний Майкл Чарльз Скина познакомился в интернете с людьми, которые представились ему сотрудниками международных консалтинговых компаний. С апреля 2022 года он через различные электронные платформы контактировал с ними и в обмен на денежное вознаграждение передавал им секретную информацию.

Как говорится в сообщении Минюста США, Скина продолжил общение со своими собеседниками даже после того, как получил достаточно четкие сигналы о том, что они действуют в интересах правительства КНР.