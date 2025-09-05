Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Экс-сотрудника Госдепа приговорили к четырем годам тюрьмы за передачу данных КНР

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 03:58
    Экс-сотрудника Госдепа приговорили к четырем годам тюрьмы за передачу данных КНР

    Суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Государственного департамента США к четырем годам тюрьмы за сбор и передачу секретной информации разведывательным службам Китая.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в материалах суда.

    Как установило следствие, 42-летний Майкл Чарльз Скина познакомился в интернете с людьми, которые представились ему сотрудниками международных консалтинговых компаний. С апреля 2022 года он через различные электронные платформы контактировал с ними и в обмен на денежное вознаграждение передавал им секретную информацию.

    Как говорится в сообщении Минюста США, Скина продолжил общение со своими собеседниками даже после того, как получил достаточно четкие сигналы о том, что они действуют в интересах правительства КНР.

    суд Госдеп США Китай
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Çinə casusluq etdiyinə görə 4 il müddətinə həbs olunub

    Последние новости

    04:47
    Фото

    В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    04:46

    NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

    Другие страны
    04:17

    СМИ: Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС 8 сентября

    Другие страны
    03:58

    Экс-сотрудника Госдепа приговорили к четырем годам тюрьмы за передачу данных КНР

    Другие страны
    03:24

    Парламент Таиланда выберет нового премьер-министра

    Другие страны
    02:49

    Глава Евросовета назвал расширение ЕС "важнейшей геополитической инвестицией"

    Другие страны
    02:10

    WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

    Другие страны
    01:37

    Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилей

    Финансы
    01:26

    Ученые: Кофеин ухудшает качество донорской крови

    Наука и образование
    Лента новостей