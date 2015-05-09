Экс-сотрудник минэнерго США обвиняется в попытке хищения американских ядерных секретов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Обвинения в попытке хищения ядерных секретов США предъявлены американскими властями бывшему сотруднику министерства энергетики Чарльзу Эклстону, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу министерство юстиции страны, он предпринял попытку взломать электронную почту этого ведомства, чтобы заполучить закрытые служебные сведения и передать их за денежное вознаграждение иностранным спецслужбам.

Согласно опубликованному обвинительному заключению, 62-летний Эклстон был уволен в 2010 году из Комиссии по ядерному регулированию США и с 2011 года проживал на Филиппинах. Некоторое время назад он попал в поле зрения американской контрразведки, когда предложил одному из иностранных посольств купить у него секретную информацию. После этого ФБР провело против него "подставную" операцию, в ходе которой сотрудники этого ведомства выдавали себя за представителей другого государства. По их просьбе Эклстон предпринял попытку проникновения в электронные почтовые ящики нескольких десятков служащих минэнерго, чтобы достать оттуда информацию на ядерную тему.

Несостоявшийся шпион был арестован 27 марта в результате операции ФБР и филиппинских спецслужб, а затем депортирован в Соединенные Штаты. В настоящее время находится под стражей.

Первые судебные слушания по его делу назначены на 20 мая