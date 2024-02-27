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Экс-сотрудник British Airways получил $3,8 млн на перевозке нелегалов в Канаду

Экс-сотрудник British Airways получил $3,8 млн на перевозке нелегалов в Канаду Бывший сотрудник британской авиакомпании British Airways заработал около 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов) на мошеннической схеме по нелегальной переправке мигрантов в Канаду.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 21:50
Экс-сотрудник British Airways получил $3,8 млн на перевозке нелегалов в Канаду

Бывший сотрудник британской авиакомпании British Airways заработал около 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов) на мошеннической схеме по нелегальной переправке мигрантов в Канаду.

Как передает Report со ссылкой на The Times, речь идет о 24-летнем бывшем работнике авиаперевозчика, имя которого не называется.

Как говорится в статье, мужчина брал около 25 тыс. фунтов ($31,5 тыс.) за каждого человека, которого он без визы переправлял в Канаду. В основном, речь шла о гражданах Индии, которые прибывали по временной британской туристической визе или уже подали запрос на убежище в Соединенном Королевстве, но ожидали отказа.

Мужчина регистрировал их на рейс в пятом терминале лондонского аэропорта Хитроу, указывая в системе, что необходимая для въезда в страну назначения канадская виза у них имеется. После этого он перемещался в зону посадки, где пропускал своих клиентов непосредственно на борт. Будучи билингвом, он часто сам вызывался помочь им. Как только нелегалы, воспользовавшиеся этой схемой, прибывали в Канаду и доходили до пограничного контроля, они просили убежища.

Схема вскрылась после того, как канадские власти обратили внимание на большое число мигрантов без визы, прибывающих на одних и тех же рейсах British Airways в Торонто или Ванкувер из Лондона. 6 января мужчина был задержан, однако освобожден под залог, после чего со своим партнером, который также работал в авиакомпании, сбежал в Индию, где заранее успел приобрести несколько домов.

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