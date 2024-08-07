О нас

Экс-президенту Фернандесу запретили покидать Аргентину

Экс-президенту Фернандесу запретили покидать Аргентину Аргентинский судья Хулиан Эрколини запретил экс-президенту Альберто Фернандесу покидать страну из-за обвинений в домашнем насилии в отношении Фабиолы Яньес.
Другие страны
7 августа 2024 г. 04:49
Экс-президенту Фернандесу запретили покидать Аргентину

Аргентинский судья Хулиан Эрколини запретил экс-президенту Альберто Фернандесу покидать страну из-за обвинений в домашнем насилии в отношении Фабиолы Яньес.

Как передает Report, об этом экс-глава государства сообщил в соцсети X.

По ее данным, судья также запретил экс-главе государства приближаться к Яньес, которая ранее обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии.

Фернандес, руководивший страной в 2019-2023 годах, отрицает обвинения в свой адрес. "Из СМИ я узнал о жалобе Фабиолы Яньес на меня и хочу сказать, что на самом деле все было иначе. Я скажу только, что это неправда и того, в чем меня сейчас обвиняют, никогда не было", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Argentinanın keçmiş prezidentinə ölkəni tərk etmək qadağan olunub

Экслюзивные новости

SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi