Экс-президенту Фернандесу запретили покидать Аргентину

Аргентинский судья Хулиан Эрколини запретил экс-президенту Альберто Фернандесу покидать страну из-за обвинений в домашнем насилии в отношении Фабиолы Яньес.

Аргентинский судья Хулиан Эрколини запретил экс-президенту Альберто Фернандесу покидать страну из-за обвинений в домашнем насилии в отношении Фабиолы Яньес.

Как передает Report, об этом экс-глава государства сообщил в соцсети X.

По ее данным, судья также запретил экс-главе государства приближаться к Яньес, которая ранее обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии.

Фернандес, руководивший страной в 2019-2023 годах, отрицает обвинения в свой адрес. "Из СМИ я узнал о жалобе Фабиолы Яньес на меня и хочу сказать, что на самом деле все было иначе. Я скажу только, что это неправда и того, в чем меня сейчас обвиняют, никогда не было", - говорится в заявлении.