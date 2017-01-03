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    Экс-президента Румынии Бэсеску лишили молдавского гражданства

    Об этом написал новый президент Молдавии Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Новый президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску недавно полученного молдавского гражданства, передает Report.

    В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску гражданство республики. Додон ранее заявлял, что, если выиграет президентские выборы в Молдавии, то лишит Бэсеску гражданства.

    "Подписал указ о лишении гражданства Молдавии господина Траяна Бэсеску. Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

    Он отметил, что гражданство Молдавии было выдано экс-президенту Румынии в незаконном порядке. "Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существования молдавского народа", — отметил Додон.

    По его мнению, все это идет вразрез с положениями Конституции Молдавии.

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