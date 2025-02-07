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Экс-президента Франции с сегодняшнего дня обяжут носить электронный браслет

Экс-президента Франции с сегодняшнего дня обяжут носить электронный браслет Экс-президент Франции Николя Саркози в пятницу должен явиться в суд, чтобы получить электронный браслет для исполнения приговора по делу о "прослушках".
Другие страны
7 февраля 2025 г. 18:13
Экс-президента Франции с сегодняшнего дня обяжут носить электронный браслет

Экс-президент Франции Николя Саркози в пятницу должен явиться в суд, чтобы получить электронный браслет для исполнения приговора по делу о "прослушках".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France Presse.

"Николя Саркози должен в эту пятницу установить электронный браслет, к ношению которого его приговорили по делу о прослушивании телефонных разговоров", - сообщил источник.

По его данным, утром браслет еще не был надет.

На прошлой неделе Саркози был вызван в парижский суд, чтобы его уведомили об условиях исполнения приговора.

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