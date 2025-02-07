Экс-президента Франции с сегодняшнего дня обяжут носить электронный браслет

Экс-президент Франции Николя Саркози в пятницу должен явиться в суд, чтобы получить электронный браслет для исполнения приговора по делу о "прослушках".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France Presse.
"Николя Саркози должен в эту пятницу установить электронный браслет, к ношению которого его приговорили по делу о прослушивании телефонных разговоров", - сообщил источник.
По его данным, утром браслет еще не был надет.
На прошлой неделе Саркози был вызван в парижский суд, чтобы его уведомили об условиях исполнения приговора.