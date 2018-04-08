Экс-президента Бразилии доставили к месту заключения

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен на самолете в городе Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение.

Как передает Report, об это сообщает канал Globo.

Из аэропорта его на вертолете перевезли в здание федеральной полиции, где для него подготовлена временная камера.

При этом рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Военизированная полиция применяет для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.