 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-президента Бразилии доставили к месту заключения

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен на самолете в городе Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение.

    Как передает Report, об это сообщает канал Globo.

    Из аэропорта его на вертолете перевезли в здание федеральной полиции, где для него подготовлена временная камера.

    При этом рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Военизированная полиция применяет для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi