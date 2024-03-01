Экс-президента Аргентины Фернандеса подозревают в растрате

Прокурор Рамиро Гонсалес начал расследование в отношении экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса по подозрению в растрате госсредств.

Прокурор Рамиро Гонсалес начал расследование в отношении экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса по подозрению в растрате госсредств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Nacion.

Гонсалесу предстоит установить, не было ли нарушения при страховании пенсионеров за госсредства в период с 2021 по 2023 годы, когда президентом Аргентины был Фернандес.

Помимо растраты, его подозревают в недобросовестном исполнении обязанностей госслужащего.

Ранее газета Clarin опубликовала статью, в которой утверждалось, что страхование проводилось через подозрительную схему, в которой участвовал супруг секретаря Фернандеса. Общая сумма сделок оценивается в 20 млрд песо в год ($23 млн).