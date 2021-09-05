Экс-президент ЮАР вышел из тюрьмы

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный летом на 15 месяцев тюремного заключения, был условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный летом на 15 месяцев тюремного заключения, был условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в воскресенье департамент исправительных учреждений ЮАР.

"Данный шаг сделан на основании медицинского заключения, которое поступило к нам", - цитирует заявление департамента местный телеканал eNCA.

Напомним, что 79-летний Зума был переведен 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему была сделана хирургическая операция, содержание которой не разглашается. Одновременно адвокаты бывшего главы государства подали прошение о его условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям. Согласно действующему в ЮАР законодательству, заключенный может быть освобожден по состоянию здоровья в любой момент и вне зависимости от того, какую часть срока он отбыл.