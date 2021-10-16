Экс-президент США идет на поправку

Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови.

Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

"Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - написал он в Twitter.

"Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице", - добавил Уренья.

Напомним, что Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

Уренья написал, что Клинтон продолжает пребывать в "прекрасном расположении духа" и "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира.