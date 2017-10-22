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    Экс-президент США Джимми Картер заявил, что Белый дом не пускает его в КНДР

    Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент США Джимми Картер сообщил, что в Белом доме отказались санкционировать его поездку в КНДР для проведения переговоров от имени действующей администрации.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он обсуждал возможную поездку с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.

    "Я бы хотел поехать, да. Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", — добавил Картер.

    В середине 1990-х годов Картер посетил Пхеньян по поручению президента Билла Клинтона и заключил сделку с Ким Ир Сеном, отцом действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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