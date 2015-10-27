​Экс-президент Румынии Траян Бэсеску настаивает на объединении с Молдавией

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент Румынии Траян Бэсеску призвал инициировать процесс объединения с Молдавией.

Как передает Report, об этом он сообщил 26 октября журналистам после того, как в минувшие выходные вернулся в политику, возглавив партию "Народное движение".

"У Молдавии есть три варианта развития. Первый - как можно скорее получить перспективу членства в Евросоюзе, ведущие страны которого выступают против этого. Второй - объединиться с Румынией. И третий - придет Россия и решит проблему", - сказал Бэсеску.

По его словам, об этих трех вариантах он проинформировал зарубежных политических лидеров, которые приехали в минувшие выходные на съезд "Народного движения". Среди них он назвал бывшего президента Франции Николя Саркози, председателя Европейской народной партии Джозефа Доля, европейского комиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнеса Хана. "Все они приняли к сведению эти варианты, и никто не стал делать "большие глаза", когда я говорил про объединение", - отметил Бэсеску.