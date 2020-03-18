​Экс-президент "Реала" попал в реанимацию

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в последние несколько дней бизнесмен плохо себя чувствовал из-за высокой температуры, а в настоящее время находится в реанимации. Санс уже сдал анализы на коронавирус, и, хотя результаты ещё не известны, врачи на 99 процентов уверены, что он заражён COVID-19. При этом из-за своего возраста экс-функционер находится в зоне риска. На данный моменте ему 76 лет.

Санс с 1985 по 1995 год занимал пост директора "Реала", после чего стал президентом клуба. Главой "сливочных" он пробыл до 2000 года, и в этот период команда дважды стала победителем Лиги чемпионов. Несмотря на успех, Санс не сумел сохранить должность и проиграл на выборах Флорентино Пересу.