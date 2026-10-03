На японском острове без вести пропали 8 человек во время дайвинга

У берегов токийского острова Хатидзё пропали без вести 8 человек, занимающиеся дайвингом.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на береговую охрану.

"8 человек, которые занимались дайвингом, начали погружаться около 11 часов утра, планировалось, что они поднимутся на поверхность около 18:00. Среди них 7 дайверов и один инструктор", - отметили в береговой охране.