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    Yaponiya adasında 8 nəfər dayvinq zamanı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 13:24
    Yaponiya adasında 8 nəfər dayvinq zamanı itkin düşüb

    Tokionun Xatidzyo adası sahillərində dayvinqlə məşğul olan 8 nəfər itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya mediası Sahil mühafizəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Dayvinqlə məşğul olan 8 nəfər səhər saat 11 radələrində suya dalmağa başlayıb, onların saat 18:00 radələrində suyun səthinə çıxması planlaşdırılırdı. Onlardan 7-si dalğıc, 1-i isə təlimatçıdır", - məlumatda qeyd edilib.

    Bədbəxt hadisə Yaponiya
    На японском острове без вести пропали 8 человек во время дайвинга
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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