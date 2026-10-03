Yaponiya adasında 8 nəfər dayvinq zamanı itkin düşüb
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2026
- 13:24
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Tokionun Xatidzyo adası sahillərində dayvinqlə məşğul olan 8 nəfər itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya mediası Sahil mühafizəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Dayvinqlə məşğul olan 8 nəfər səhər saat 11 radələrində suya dalmağa başlayıb, onların saat 18:00 radələrində suyun səthinə çıxması planlaşdırılırdı. Onlardan 7-si dalğıc, 1-i isə təlimatçıdır", - məlumatda qeyd edilib.
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