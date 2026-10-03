Психотерапевт Кашпировский скончался в возрасте 87 лет
- 03 октября, 2026
- 12:53
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Советский и российский психотерапевт, телеведущий Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
Не сообщается о причине его смерти.
Ранее медиа сообщалось о его госпитализации.
Кашпировский получил известность в конце 1980-х благодаря телепередачам "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". В эфире Центрального телевидения он проводил массовые сеансы психотерапии и гипноза, заявляя о возможности воздействовать на состояние зрителей через экран.
Он окончил Винницкий медицинский институт, работал психотерапевтом в психиатрической больнице, а позднее был врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. В 1993 году Кашпировский также избирался депутатом Государственной думы первого созыва.