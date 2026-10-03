Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Психотерапевт Кашпировский скончался в возрасте 87 лет

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 12:53
    Психотерапевт Кашпировский скончался в возрасте 87 лет

    Советский и российский психотерапевт, телеведущий Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

    Не сообщается о причине его смерти.

    Ранее медиа сообщалось о его госпитализации.

    Кашпировский получил известность в конце 1980-х благодаря телепередачам "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". В эфире Центрального телевидения он проводил массовые сеансы психотерапии и гипноза, заявляя о возможности воздействовать на состояние зрителей через экран.

    Он окончил Винницкий медицинский институт, работал психотерапевтом в психиатрической больнице, а позднее был врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. В 1993 году Кашпировский также избирался депутатом Государственной думы первого созыва.

    Анатолий Кашпировский Российская Федерация (РФ)
    Psixoterapevt Kaşpirovski 87 yaşında vəfat edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:23

    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    00:01

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:45

    В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:28
    Видео

    Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

    Внешняя политика
    23:16

    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    23:03

    Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

    В регионе
    22:51

    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    22:41
    Фото

    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Kультурная политика
    Лента новостей