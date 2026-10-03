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    Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

    Экология
    • 03 октября, 2026
    • 12:52
    Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

    4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливневые дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

    Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 50-60%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы и град, в горных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5, днем - 6-10° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Sabah da Bakıya yağış yağacaq
    Rain forecast for Baku and Absheron on October 4
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