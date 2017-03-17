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    Экс-президент Польши: ЕС после создания ООН является самым успешным проектом человечества

    Квасьневский: Европа должна сохранить свою целостность, так как порознь у нас нет шансов на выживание

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Евросоюз после создания ООН является наилучшим, самым успешным проектом человечества. Это – общая экономика, открытые границы, общий рынок". Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский на панели "Будущее Европы" на V Бакинском Глобальном форуме.

    Он указал, что ЕС может предложить свой опыт в сфере здравоохранения, образовании, межкультурном диалоге.

    А. Квасьневский особо отметил, что наиболее актуальной проблемой для европейского пространства является проблема демографии, так как население евростран стремительно стареет.

    "Необходимо, чтобы наряду с сохранением идентичности прибывших мигрантов, рассматривать и вопрос увеличения собственного населения", - добавил он.

    Говоря о международной политике А. Квасьневский подчеркнул, что мировая политика переживает переходный период, в ходе которого многие страны пытаются играть более важную  роль – это Китай, Россия и др. "Однако Европа должна сохранить свою целостность, так как порознь у нас нет шансов на выживание", - сказал экс-президент Польши.

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