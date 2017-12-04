Экс-президент Йемена официально разорвал союз с хуситами

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех официально заявил о прекращении союзнических отношений с радикалами из мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Наступил решающий момент на поле битвы в Сане (столица Йемена)... Страна должна спасаться от безумия хуситов», — сказал он.

Свое решение Салех объяснил провокационными действиями группировки против йеменских граждан: они заморили страну голодом ради собственных корыстных целей и руководствуются политическим заказом Ирана.

С конца ноября в Сане продолжаются стычки между хуситами и сторонниками Салеха, в которых погибли не менее 200 человек.