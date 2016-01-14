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    ​Экс-президент Израиля срочно госпитализирован

    У Переса сильные боли в груди

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Израиля Шимон Перес был срочно госпитализирован в больничный центр Тель Ха-Шомер утром 14 января, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    По сообщению больницы, у Переса сильные боли в груди.

    Шимону Пересу - 92 года. Он является известнейшим из ныне живущих израильских политиков. Перес за свою долгую карьеру был депутатом Кнессета, министром иностранных дел, министром финансов, министром обороны и президентом Израиля.

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