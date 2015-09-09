Экс-президент Гватемалы взят под стражу

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Суд Гватемалы во вторник решил поместить экс-президента Отто Переса Молину в предварительное заключение после возбуждения против него уголовного дела по подозрениям в причастности к коррупции в таможенных органах страны. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению портала Prensa Libre, такое решение было принято судьей Мигелем Анхелем Гальвесом в связи с имеющимися у Молины потенциальными возможностями помешать установлению истины по его делу. На минувшей неделе экс-президент уже провел несколько дней во временном заключении в военной тюрьме "Матаморос".

Генпрокуратура обвиняет Молину в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве при создании преступной схемы в таможне страны.

Молина стал первым главой Гватемалы, попавшим под суд во время своего президентского срока. Полномочия Молины истекали в январе 2016 года.