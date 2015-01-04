Экс-президент Чехии: дестабилизация ситуации в России невыгодна Западу

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Дестабилизация ситуации в России невыгодна странам Запада, заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

"Запад и Америка, а также некоторые наши (чешские — ред.) "революционеры" глупы, когда думают, что в наших интересах дестабилизировать Россию и создавать там хаос. Достаточно того, что дестабилизирована Украина", — сказал Клаус.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что нынешнюю международную ситуацию экс-президент считает крупнейшим геополитическим переломом за последние четверть века и возвратом к холодной войне.

По мнению Клауса, Украина является одной из наименее успешных посткоммунистических стран, где не произошло последовательной трансформации, поэтому государство фактически не функционирует, ВВП на душу населения остался на уровне 25-летней давности, к тому же страна этнически разделена.

"Я не думаю, что Украина воюет с Россией, но что одна часть Украины воюет против другой", — сказал экс-президент Чехии. Он полагает, что в этом сходится во взглядах с нынешним главой республики Милошем Земаном, который днем ранее вновь заявил о том, что считает происходящее на Украине гражданской войной.

Вацлав Клаус затруднился предположить результат многосторонних переговоров по ситуации на Украине на следующей неделе, но в любом случае он их поддерживает. "Всегда лучше диалог и переговоры, нежели автоматы и винтовки, к которым ситуация, к сожалению, привела", — подчеркнул экс-президент.