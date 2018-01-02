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    Экс-президент Афганистана поддержал заявление Трампа по Пакистану

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление американского лидера Дональда Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных для обеспечения мира в регионе.

    Как передает Report, об этом написал Карзай в Twitter.

    Карзай призвал совместную коалицию США и региона оказать давление на вооружённые силы Пакистана, чтобы обеспечить мир во всём регионе.

    Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам

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