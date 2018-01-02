Экс-президент Афганистана поддержал заявление Трампа по Пакистану

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление американского лидера Дональда Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных для обеспечения мира в регионе.

Как передает Report, об этом написал Карзай в Twitter.

Карзай призвал совместную коалицию США и региона оказать давление на вооружённые силы Пакистана, чтобы обеспечить мир во всём регионе.

Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам