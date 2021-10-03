Экс-президент Афганистана бежал в ОАЭ

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в августе в ОАЭ через территорию Узбекистана, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в августе в ОАЭ через территорию Узбекистана, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу в своей электронной версии афганская газета Hasht e Subh Daily, ссылаясь на источник в окружении экс-лидера.

По словам собеседника издания, 15 августа, незадолго до того как радикальное движение "Талибан" без боя вошло в Кабул, Гани, его помощники и охранники покинули Кабул на нескольких вертолетах, предусмотренных для президента и его окружения в экстренных случаях.

"Среди 54 человек, приземлившихся на четырех вертолетах в городе Термез в Узбекистане (неподалеку от афгано-узбекской границы), 22 были пилотами, вторыми пилотами и техниками ВВС, еще 22 человека были телохранителями президента. И ни у кого из них не было паспортов", - рассказал источник.

На аэродроме Термеза Гани провел со своим окружением, включая своего советника по нацбезопасности Хамдуллу Мухиба, главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, а также супругу Рулу Гани, в общей сложности 31 час, находясь под охраной более 200 узбекских военнослужащих.

"В понедельник (16 августа) в районе обеда после 31 часа неопределенности в аэропорту Термеза приземлился небольшой белый самолет без государственной или какой-либо коммерческой символики... Сначала они (Гани и его окружение) сели в этот маленький самолет, в котором было в общей сложности 60 мест. Затем мы сели в него один за другим, такие же голодные... и со спутанными волосами", - продолжил собеседник газеты.

"Внутри самолет выглядел обычно, специальных кабин для президента и других официальных лиц не было. Они сели на сиденья возле кабины, вынудив нас переместиться на задние кресла. Никто не разговаривал, и мы не знали, куда полетим. Через несколько минут самолет взлетел, и нам объявили, что мы вылетаем в Объединенные Арабские Эмираты. В самолете впервые за 28 часов мы получили немного воды и еды", - добавил он.

Как уточняет газета со ссылкой на данные сервиса отслеживания самолетов Flightradar, борт казахстанской авиакомпании FlyJet, выполнявший рейс FJK-1255, вылетел из Термеза в Абу-Даби 16 августа в 23:00 по местному времени (22:00, бакинское время) вместе с афганским лидером и его 53 спутниками.

"Через три с половиной часа самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби. Как только двери самолета открылись, к нам подошли несколько арабских мужчин и, поприветствовав Гани и Мухиба, почтительно попросили последовать за собой несколько афганских официальных лиц, в том числе Фазли и Рулу Гани", - продолжил представитель окружения экс-президента.

"С того момента как Ашраф Гани покинул аэропорт, я не видел ни его, ни других официальных лиц.... Во вторник (17 августа) утром нас посетили некоторые чиновники ОАЭ и спросили, куда мы направляемся. Они сказали, что у нас нет возможности жить в этой стране. У нескольких человек, включая пилотов, вторых пилотов и технических работников, обслуживавших вертолеты, не было никаких документов, кроме военных билетов. Их пришлось перевезти в один из лагерей, который был недавно создан американскими войсками для афганских граждан в Абу-Даби. Остальные отправились своей дорогой", - заключил источник "Хашт-э субх".