Экс-премьер Японии ранен во время уличного выступления, он находится без сознания

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в пятницу во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Как передает Report со ссылкой телеканал NHK, по поступающей информации, были слышны по меньшей мере два выстрела.

Экс-премьер с кровотечением доставлен в больницу, он находится без сознания, сообщил представитель правящей Либерально-демократической партии Японии.

По данным полиции, ему выстрелили в спину из дробовика.

Нападавший схвачен, судя по всему, он был один.

Источники отмечают, что 68-летний Синдзо Абэ находится без сознания.

Политик занимал должность премьера с 2006 по 2007-й и с 2012 по 2020-й, пробыв на этом посту дольше других за всю историю страны.