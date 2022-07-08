Экс-премьер Японии ранен во время уличного выступления, он находится без сознания

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Как передает Report со ссылкой телеканал NHK, по поступающей информации, были слышны по меньшей мере два выстрела.
Экс-премьер с кровотечением доставлен в больницу, он находится без сознания, сообщил представитель правящей Либерально-демократической партии Японии.
По данным полиции, ему выстрелили в спину из дробовика.
Нападавший схвачен, судя по всему, он был один.
Источники отмечают, что 68-летний Синдзо Абэ находится без сознания.
Политик занимал должность премьера с 2006 по 2007-й и с 2012 по 2020-й, пробыв на этом посту дольше других за всю историю страны.