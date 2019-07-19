Экс-премьер Пакистана помещен в следственный изолятор

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Бывшего премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси отправили в следственный изолятор на 13 дней, он должен предстать перед судом 1 августа, сообщили пакистанские СМИ.

Национальное бюро контроля (NAB) Пакистана накануне арестовало Аббаси в рамках расследования дела об импорте природного газа. Против него выдвинуты обвинения в нарушениях при проведении тендера на сумму в несколько миллиардов долларов. По данным следствия, тендер на реализацию проекта, связанного с поставками из-за рубежа сжиженного природного газа, выиграла компания, одним из акционеров которой является сам Аббаси.

В соответствии с решением суда, Аббаси проведет в следственном изоляторе 13 дней. Слушания по его делу пройдут 1 августа.

По информации других СМИ, Национальное бюро контроля Пакистана изначально попросило заключить Аббаси под стражу на 14 дней.

Отмечает, что бывший премьер попросил суд, чтобы его заключили под стражу на 90 дней. Однако судья заявил, что, в соответствии с законодательством страны, человека нельзя задержать на 90 дней единовременно. Суд в итоге суд постановил, что бывший премьер-министр будет заключен под стражу на 13 дней.